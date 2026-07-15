Argentina i Engleska večeras igraju drugo polufinale Svetskog prvenstva

Dnevnik pre 3 sata
Argentina i Engleska večeras igraju drugo polufinale Svetskog prvenstva

Fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske igraće večeras od 21 sat u Atlanti u drugom polufinalu Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.

Argentina, branilac trofeja je do polufinala došla nakon što je zabeležila sve tri pobede u grupi protiv Alžira (3:0), Austrije (2:0) i Jordana (3:1), a zatim je u nokaut fazi savladala Zelenortska ostrva posle produžetaka (3:2), Egipat posle velikog preokreta (3:2) i Švajcarsku posle produžetaka (3:1). Engleska je do polufinala došla nakon što je grupu završila sa dve pobede protiv Hrvatske (4:2) i Paname (2:0) i remijem protiv Gane (0:0), a zatim je u nokaut fazi
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