Novi toplotni talas stiže: Temperatura do 37 stepeni, a ovog datuma sledi nagla promena vremena

Nakon nekoliko dana promenljivog vremena, Srbiju očekuje novi talas vrućine. Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je kada će biti najtoplije i da li nam prete nove nepogode.

Nakon nekoliko dana promenljivog vremena uz smenu sunca, oblaka i povremenih pljuskova, građane Srbije ponovo očekuje rast temperature. Meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da će već od sredine sedmice biti sve toplije, dok će petak i subota doneti pravi letnji talas vrućine, sa temperaturama koje će u pojedinim krajevima dostići i 37 stepeni. On ipak ističe da razloga za paniku nema i da je ovakvo vreme karakteristično za jul. Todorović objašnjava da će