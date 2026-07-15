Novi toplotni talas stiže: Temperatura do 37 stepeni, a ovog datuma sledi nagla promena vremena

Dnevnik pre 1 sat
Novi toplotni talas stiže: Temperatura do 37 stepeni, a ovog datuma sledi nagla promena vremena

Nakon nekoliko dana promenljivog vremena, Srbiju očekuje novi talas vrućine. Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je kada će biti najtoplije i da li nam prete nove nepogode.

Nakon nekoliko dana promenljivog vremena uz smenu sunca, oblaka i povremenih pljuskova, građane Srbije ponovo očekuje rast temperature. Meteorolog Nedeljko Todorović najavio je da će već od sredine sedmice biti sve toplije, dok će petak i subota doneti pravi letnji talas vrućine, sa temperaturama koje će u pojedinim krajevima dostići i 37 stepeni. On ipak ističe da razloga za paniku nema i da je ovakvo vreme karakteristično za jul. Todorović objašnjava da će
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