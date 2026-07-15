Srbi se sve teže odlučuju za brak, ali i za razvod: Podaci RZS-a pokazuju da svaki drugi razvedeni par ima decu, a ovu godišnjicu supružnici najteže „prežive“

U Srbiji je tokom 2025. godine razvedeno 10.148 brakova, za 4,4 odsto manje nego 2024, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Republički zavod za statistiku objavio je 10. jula 2026. godine podatke o brakovima i razvodima u Srbiji za 2025. godinu, a brojke otkrivaju jednu jasnu sliku: Srbi sve kasnije i sve ređe stupaju u brak, ali se i po prvi put prekinuo rastući trend razvoda. Svaki drugi razvedeni par ima decu Nakon što je 2024. zabeležen rast broja razvoda od čak 4,3 odsto, u 2025. godini taj trend je prekinut. Razvedeno je 10.148 brakova, što je 4,4 odsto manje nego godinu ranije, a