Grad Beograd obustavlja konkurs za mesta za postavljanje električnih trotineta i bicikala

Euronews pre 53 minuta  |  Autor: Fonet
Grad Beograd obustavlja konkurs za mesta za postavljanje električnih trotineta i bicikala

Gradski Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da danas obustavlja konkurs za izbor korisnika mesta za postavljanje električnih trotineta i bicikala, a usled greške u komunikaciji unutar Sekretarijata.

Sekretarijat ističe da je protiv svake vrste iznajmljivanja trotineta na lokacijama širom grada Beograda gde izostaje bilo koja vrsta kontrole ovlašćene osobe koja ga iznajmljuje. Dodaje se ga, između ostalog, mogu iznajmiti i maloletna lica i to bez ikakve garancije da poseduju obaveznu zaštitnu opremu, čime direktno mogu da ugroze svoju i tuđu bezbednost. "Ovaj stav je zauzimao i gradonačelnik više puta u proteklih nekoliko godina kada je ova tema pokretana u
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