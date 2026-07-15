Obraćanje predsednika Vučića iz Kijeva: Jedini nisam potpisao deklaraciju, a nadam se da ćemo uskoro ugostiti Zelenskog

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija
Obraćanje predsednika Vučića iz Kijeva: Jedini nisam potpisao deklaraciju, a nadam se da ćemo uskoro ugostiti Zelenskog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Kijeva nakon završetka petog samita "Jugoistočna Evropa – Evropska unija".

On je istakao da je razgovarao sa brojnim liderima. "Razgovarao sam sa predsednikom Vlade Slovenije Janezom Janšom, predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, i ukratko ću vam reći sadržaj razgovora. Dakle, sa Nikušorom Danom smo razgovarali o sve snažnijoj saradnji između Srbije i Rumunije, i mi imamo taj dobar odnos, ne samo međusobnog poštovanja teritorijalnog integriteta. Rumunija, kao što znate, nije priznala nezavisno Kosovo, kao ni Ukrajina, i vrlo čvrsto
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