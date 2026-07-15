Poskupeo prevoz vozom u Srbiji: Cene od danas veće 10 odsto

Euronews pre 42 minuta  |  Autor: FoNet
Poskupeo prevoz vozom u Srbiji: Cene od danas veće 10 odsto

Cene voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju od danas su više za oko 10 odsto, saopštio je "Srbijavoz", navodeći da će povećanje omogućiti unapređenje kvaliteta usluga i nastavak investicija u železnički prevoz, prenosi novosadski portal 021.

Kako je navedeno, dodatni prihodi biće usmereni na modernizaciju prodajne mreže, nabavku novih vozova, izgradnju tehničko-putničkih stanica i druge investicije, uz ocenu da železnički prevoz i posle poskupljenja ostaje znatno jeftiniji od većine drumskih prevoznika. Povećanje cena odnosi se na pojedinačne, sedmodnevne, polumesečne i mesečne pretplatne karte, dok cene godišnjih karata, rezervacije mesta, kao i prevoza prtljaga i bicikala ostaju nepromenjene.
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