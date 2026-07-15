Turski sud izdao nalog za hapšenje Netanjahua, pokrenuta procedura za crvenu poternicu

Viši krivični sud u Istanbulu doneo je odluku o izdavanju naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile "Sumud" koja je prevozila pomoć za Gazu, objavili su turski mediji.

Sudsko veće 11. Višeg krivičnog suda u Istanbulu donelo je odluku i da se za Netanjahua pokrene procedura za izdavanje crvene poternice, kao i za druge optužene u tom predmetu, prenosi turski portal Haber. Prema navodima iz optužnice, Netanjahu i drugi osumnjičeni terete se za krivična dela koja uključuju zločine protiv čovečnosti i genocid, kao i za druga dela poput nanošenja teških povreda, mučenja, protivpravnog lišavanja slobode, oštećenja imovine i ometanja