Uživo: Kriza na Bliskom istoku Izraelski doseljenici upali u Al Aksu, poslanik Kneseta u palestinsku školu

Euronews pre 42 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Uživo: Kriza na Bliskom istoku Izraelski doseljenici upali u Al Aksu, poslanik Kneseta u palestinsku školu

Američke snage su pokrenule nove napade na Iran i ponovo uspostavile blokadu iranskih luka, dok je Teheran uzvratio raketnim i udarima dronovima na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu.

CENTCOM je potvrdio operacije usmerene na uništavanje iranskih kapaciteta za napade na brodarstvo u Ormuskom moreuzu, a iranski mediji javljaju o eksplozijama u blizini elektrana na ostrvima Kiš i Kešm. Uprkos potpisanom Memorandumu o razumevanju, primirje je ozbiljno narušeno, a američki predsednik Donald Tramp je poručio da će SAD "uraditi ono što mora". Istovremeno, Senat SAD usvojio je rezoluciju o obustavi vojnih dejstava protiv Irana, odražavajući rastuću
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