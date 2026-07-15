Vučić: Realnost drugačija od istraživanja CRTA-e, žele rušenje vlasti na ulici

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Vučić: Realnost drugačija od istraživanja CRTA-e, žele rušenje vlasti na ulici
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom najnovijeg istraživanja CRTE, po kome bi za studentsku listu glasalo skoro deset odsto više građana nego za SNS, da je realnost surova i potpuno drugačija nego što pokazuju podaci CRTA-e kao i da su takvi rezulatati posledica neprofesionalnosti i propagandističkog karaktera te nevladine organizacije koja bi da podigne aktivizam kod onih koji žele da ruše vlast na ulici. ​"Ja sam srećan ako to kaže CRTA.
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