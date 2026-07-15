Vučić sa Danom o unapređenju saradnje Srbije i Rumunije

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Vučić sa Danom o unapređenju saradnje Srbije i Rumunije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Kijevu, tokom petog Samita Ukrajina - Jugoistočna Evropa, sa predsednikom Rumunije Nikušorom Danom o odnosima dve zemlje, mogućnostima za unapređenje privredne saradnje, infrastrukturnom povezivanju i zajedničkim projektima od obostranog značaja.

Vučić je u objavi na Instagram nalogu "budućnostsrbijeav" naveo i da je tokom razgovora pozvao Dana da poseti Srbiju kako bi nastavili razgovore o konkretnim projektima i daljem jačanju saradnje dve zemelje. "Zahvalio sam Rumuniji na doslednoj i principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu Srbije, kao i na snažnoj podršci koju pruža našoj zemlji na evropskom putu. Posebno sam zahvalio na potvrdi učešća Rumunije na EXPO 2027. Istakao sam da je Srbija iskren i
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