Stanje na putevima: Promenljivo vreme otežava uslove na putevima

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače da zbog promenljivih vremenskih prilika očekuju otežane uslove za vožnju.

Poseban oprez neophodan je na deonicama gde kiša smanjuje vidljivost i stvara veću količinu vode na kolovozu, što može povećati rizik od saobraćajnih nezgoda. Na naplatnim stanicama širom Srbije trenutno nema zadržavanja, pa se saobraćaj odvija nesmetano. Kada je reč o graničnim prelazima, putnička vozila na izlazu iz zemlje na prelazu Preševo čekaju oko 20 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Teretna vozila i dalje se suočavaju sa