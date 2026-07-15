Stanje na putevima: Promenljivo vreme otežava uslove na putevima

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Teretna vozila i dalje se
Stanje na putevima: Promenljivo vreme otežava uslove na putevima

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače da zbog promenljivih vremenskih prilika očekuju otežane uslove za vožnju.

Poseban oprez neophodan je na deonicama gde kiša smanjuje vidljivost i stvara veću količinu vode na kolovozu, što može povećati rizik od saobraćajnih nezgoda. Na naplatnim stanicama širom Srbije trenutno nema zadržavanja, pa se saobraćaj odvija nesmetano. Kada je reč o graničnim prelazima, putnička vozila na izlazu iz zemlje na prelazu Preševo čekaju oko 20 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Teretna vozila i dalje se suočavaju sa
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