Havarije na vodovodnoj mreži: Više naselja u Kragujevcu danas privremeno bez vode

iKragujevac pre 35 minuta
Havarije na vodovodnoj mreži: Više naselja u Kragujevcu danas privremeno bez vode

Zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, danas, 15. jula 2026. godine, doći će do privremenih isključenja vode u više delova Kragujevca.

Prema rasporedu radova, bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama i terminima: Vašarište, Kopitareva ulica – od 2.30 do 12.00 časova, zbog popravke ulične linije. Erdoglija, Takovska ulica – od 12.00 do 15.00 časova, zbog popravke ulične linije. Veliko Polje, Ulica Dragoljuba M. Deme – od 15.00 do 19.00 časova, zbog popravke kućnog priključka. Kozujevo, Ulica Kraljevačkog Bataljona – od 8.00 do 12.00 časova, zbog popravke ulične linije. Stanovo, ugao ulica
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