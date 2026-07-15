Napad na Vladimira Arsenijevića: Dvojica priznala delo, krivični postupak neće biti pokrenut

Advokat Miloš Janković, punomoćnik pisca Vladimira Arsenijevića, saopštio je danas da je policija identifikovala dvojicu učesnika fizičkog napada na Arsenijevića, koji su priznali izvršenje dela, ali da je dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu ocenio da nema elemenata krivičnog dela, zbog čega neće biti pokrenut krivični postupak, već podnete prekršajne prijave.

Arsenijević, koji je i programski direktor festivala Krokodil, saopštio je da je napadnut u subotu, 12. jula, ispod Brankovog mosta u Beogradu, uoči skupa koji su nevladine organizacije trebalo da organizuju povodom obeležavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Njegov advokat u saopštenju, koje je prenelo udruženje Krokodil na svom sajtu, navodi da je informacije o nepokretanju krivičnog postupka dobio iz Policijske stanice Stari grad, kao i da ukoliko je