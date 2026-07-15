AMSS: Teži uslovi za vožnju zbog promenljivog vremena, kamioni na granicama

Vozači se upozoravaju na teže uslove za vožnju zbog promenljivog vremena, dok naročita opasnost dolazi sa kišom i rastućom količinom vode na putu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Srđan Ilić Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja. Na graničnim prelazima, putnička vozila čekaju na Preševu do 20 minuta, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Horgošu dva, Kelebiji i Batrovcima četiri i na Šidu pet sati.