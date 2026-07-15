Apelacioni sud potvrdio da je Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžena mera kućnog pritvora

Apelacioni sud u Novom Sadu naveo je u odgovoru za Insajder da je nedavnom odlukom da potvrdi optužnicu protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nadstrešnice, prema njima produžena i mera kućnog pritvora.

Foto: Srđan Ilić Podsetimo, kako je saopštio Apelacioni sud 13. jula, oni su usvojili žalbu tužilaštva i preinačili rešenje Višeg suda u Novom Sadu koji od krivičnog gonjenja izuzeo Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića. "Istim rešenjem veće Apelacionog suda je prema imenovanim okrivljenima produžilo meru zabrane napuštanja stana uz primenu elektronskog nadzora, shodno odredbi čl. 211 stav 1 tačka 4