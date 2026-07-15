Tužilaštvo za Insajder o slučaju napada na Arsenijevića: Podnet zahtev za prekršajni postupak

Povodom informacije koju je izneo oadvokat Miloš Janković da su dva napadača na pisca Vladimira Arsenijevića identifikovana, te da protiv njih neće biti pokrenut krivični, već prekršajni postupak, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu navelo je u odgovoru za Insajder da nije utvrdilo elemente krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, te da su policijski službenici dežurnom sudiji Prekršajnog suda u Beogradu podneli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Foto: Insajder "Nakon što je utvrđen identitet dva lica koja su se odvojila od grupe lica koja su bila prisutna, i koja su ušla u sukob, tužilaštvu su predočeni prikupljeni dokazi, nakon čega je utvrđeno da se u radnjama lica ne stiču bitni elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 Krivičnog zakonika, niti bilo kog drugog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, imajući u vidu da kritičnom prilikom osim Vladimira