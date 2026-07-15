Tužilaštvo za Insajder o slučaju napada na Arsenijevića: Podnet zahtev za prekršajni postupak

Insajder pre 47 minuta  |  Ana Đurić
Tužilaštvo za Insajder o slučaju napada na Arsenijevića: Podnet zahtev za prekršajni postupak

Povodom informacije koju je izneo oadvokat Miloš Janković da su dva napadača na pisca Vladimira Arsenijevića identifikovana, te da protiv njih neće biti pokrenut krivični, već prekršajni postupak, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu navelo je u odgovoru za Insajder da nije utvrdilo elemente krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, te da su policijski službenici dežurnom sudiji Prekršajnog suda u Beogradu podneli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Foto: Insajder "Nakon što je utvrđen identitet dva lica koja su se odvojila od grupe lica koja su bila prisutna, i koja su ušla u sukob, tužilaštvu su predočeni prikupljeni dokazi, nakon čega je utvrđeno da se u radnjama lica ne stiču bitni elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 Krivičnog zakonika, niti bilo kog drugog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, imajući u vidu da kritičnom prilikom osim Vladimira
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Napad na Vladimira Arsenijevića: Dvojica priznala delo, krivični postupak neće biti pokrenut

Napad na Vladimira Arsenijevića: Dvojica priznala delo, krivični postupak neće biti pokrenut

In medija pre 1 sat
Arsenijevićev slučaj ukazuje na institucionalnu toleranciju politički motivisanog nasilja, kaže advokat

Arsenijevićev slučaj ukazuje na institucionalnu toleranciju politički motivisanog nasilja, kaže advokat

Mašina pre 2 sata
Advokat Vladimira Arsenijevića: Napadači priznali da su napali pisca, ali je tužilac procenio da nema krivičnog dela

Advokat Vladimira Arsenijevića: Napadači priznali da su napali pisca, ali je tužilac procenio da nema krivičnog dela

Newsmax Balkans pre 2 sata
Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva napadača identifikovana, zabrinjavajuće ako se odustane od krivičnog postupka

Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva napadača identifikovana, zabrinjavajuće ako se odustane od krivičnog postupka

Insajder pre 4 sati
Advokat: Dvojica napadača na Arsenijevića priznala delo, tužilac ocenio da nema krivičnog dela

Advokat: Dvojica napadača na Arsenijevića priznala delo, tužilac ocenio da nema krivičnog dela

Beta pre 4 sati
Advokat: Dvojica napadača na Arsenijevića priznala delo, tužilac ocenio da nema krivičnog dela

Advokat: Dvojica napadača na Arsenijevića priznala delo, tužilac ocenio da nema krivičnog dela

Serbian News Media pre 4 sati
Advokat: Dvojica napadača na Arsenijevića priznala delo, tužilac ocenio da nema krivičnog dela

Advokat: Dvojica napadača na Arsenijevića priznala delo, tužilac ocenio da nema krivičnog dela

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoInsajderMiloš Janković

Društvo, najnovije vesti »

Postaju li toplotni talasi javnozdravstveni problem, a ne samo pitanje nauke?

Postaju li toplotni talasi javnozdravstveni problem, a ne samo pitanje nauke?

Mašina pre 32 minuta
Potvrđena optužnica za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Potvrđena optužnica za pad nadstrešnice u Novom Sadu

Naslovi.ai pre 28 minuta
Apelacioni sud potvrdio da je Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžena mera kućnog pritvora

Apelacioni sud potvrdio da je Vesiću i ostalim optuženima u slučaju "nadstrešnica" produžena mera kućnog pritvora

Insajder pre 37 minuta
Tropske vrućine do subote, osveženje stiže od nedelje

Tropske vrućine do subote, osveženje stiže od nedelje

Naslovi.ai pre 28 minuta
Mediji: Bačen Molotovljev koktel na lokal na Novom Beogradu

Mediji: Bačen Molotovljev koktel na lokal na Novom Beogradu

N1 Info pre 27 minuta