U Srbiji u maju ove godine izdato 4,6 odsto više građevinskih dozvola

U Srbiji je u maju ove godine izdato 2.329 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Foto: Srđan Ilić Od ukupnog broja dozvola izdatih u maju, 81,9 odsto dozvola odnosi se na zgrade, a 18,1 odsto na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 81,6 odsto dozvola izdato je za stambene, a 18,4 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (77,2 odsto). Prema dozvolama izdatim u maju 2026. u Srbiji, prijavljena je izgradnja 3.554 stana, s prosečnom površinom od 70,9