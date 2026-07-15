Brat premijera Španije proglašen krivim: Evo koja mu je kazna izrečena zbog nepotizma i administrativnog prekršaja!

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
Brat premijera Španije proglašen krivim: Evo koja mu je kazna izrečena zbog nepotizma i administrativnog prekršaja!

Brat španskog premijera Pedra Sančeza, David Sančez, proglašen je danas krivim za administrativni prekršaj i nepotizam i izrečena mu je devetogodišnja zabrana obavljanja javne funkcije zbog imenovanja na visoku poziciju u sektoru kulture, koje je 2017. godine izvršila pokrajinska vlada Badahosa.

David Sančez je optužen da je imao koristi od postavljenja posebno skrojenog za njega zbog porodične veze sa premijerom, koji je odbacio tu optužbu kao deo politički motivisane kampanje koju predvodi krajnja desnica, prenosi agencija Rojters. Sud u Badahosu utvrdio je da je radno mesto dodeljeno Sančezu, koje je podrazumevalo nadzor nad muzičkim konzervatorijumima u pokrajini, kreirano bez ikakve stvarne administrativne potrebe, te da je umesto toga služilo
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