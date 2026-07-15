Isplivao šok podatak uoči večerašnjeg spektakla! Mesija će ovo dodatno motivisati pred meč sa Engleskom!

Fudbaleri Engleske i Argentine sastaće se večeras od 21 sat u polufinalu Mundijala! Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1". Kladionice su ulogu favorita prepustile Engleskoj, te je kvota na pobedu Engleske 2,70, dok se trijumf Argentine plaća koeficijentom 3.15. Šta vi mislite, ko će pobediti večeras? Pišite nam u komentarima...