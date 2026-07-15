Nastavlja se borba s komarcima: Večeras od 19 do 23 časa suzbijanje odraslih jedinki u ovim delovima Beograda

Kurir pre 6 minuta  |  Beograd.rs
Nastavlja se borba s komarcima: Večeras od 19 do 23 časa suzbijanje odraslih jedinki u ovim delovima Beograda

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” vršiće u sredu 15. jula suzbijanje odraslih jedinki komaraca uređajima sa zemlje i vode na javnim površinama Beograda od 19 do 23 časa.

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Bojčinska šuma, nasip Progar – deo ka „Tarzan plaži”, Boljevci uz kanale i deo uz Savu ka Nautičkom selu, nasip od Bloka 45 ka Ostružničkom mostu i Jakovu, potom naselja Pećani, Rucka i Ostružnička šuma, nasip od Malog raja do Jabučkog rita, nasip od Pančevačkog mosta ka Malom raju, Mali raj, Azilantski centar i Katin kanal, naselja Kanarevo brdo, Miljakovac, Vidikovac, Petlovo brdo, Skojevsko naselje i Kneževac,
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Nastavlja se borba s komarcima: Večeras od 19 do 23 časa suzbijanje odraslih jedinki u ovim delovima Beograda

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