Od spavanja u automobilu do finala Mundijala: Ko je junak Španije koji je uništio Mbapea? Sve duguje svom dedi

Kurir pre 3 sata
Od spavanja u automobilu do finala Mundijala: Ko je junak Španije koji je uništio Mbapea? Sve duguje svom dedi

Desni bek Španije Pedro Poro krunisao je u 58. minutu sjajnu akciju svoje ekipe i duplirao vođstvo u polufinalu protiv Francuske.

Bio je to pogodak koji je razrešio sve dileme, ako ih je uopšte i bilo, ko će se plasirati u finale Svetskog prvenstva. Danas standardni reprezentativac Španije, prošao je kroz pakao u životu. Odrastao je u skromnim uslovima, pa je od malena maštao da postane fudbaler i zaradi novac. Zbog toga je vrlo mlad napustio rodni Don Benito kako bi se razvijao u omladinskim pogonima Rajo Valjekana i Đirone. Njegovi roditelji su činili sve da mu olakšaju početke karijere.
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