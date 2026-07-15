Od spavanja u automobilu do finala Mundijala: Ko je junak Španije koji je uništio Mbapea? Sve duguje svom dedi

Desni bek Španije Pedro Poro krunisao je u 58. minutu sjajnu akciju svoje ekipe i duplirao vođstvo u polufinalu protiv Francuske.

Bio je to pogodak koji je razrešio sve dileme, ako ih je uopšte i bilo, ko će se plasirati u finale Svetskog prvenstva. Danas standardni reprezentativac Španije, prošao je kroz pakao u životu. Odrastao je u skromnim uslovima, pa je od malena maštao da postane fudbaler i zaradi novac. Zbog toga je vrlo mlad napustio rodni Don Benito kako bi se razvijao u omladinskim pogonima Rajo Valjekana i Đirone. Njegovi roditelji su činili sve da mu olakšaju početke karijere.