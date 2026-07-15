Odjekuju eksplozije! SAD započele novu operaciju na Bliskom istoku! Hitno se oglasila američka Centralna komanda, krenuli su munjeviti udari

Kurir pre 49 minuta
Odjekuju eksplozije! SAD započele novu operaciju na Bliskom istoku! Hitno se oglasila američka Centralna komanda, krenuli su…

Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas vazdušnih udara na Iran, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

Prema zvaničnom saopštenju, operacija je počela danas u 15 časova po istočnoameričkom vremenu (ET), a meta su iranske vojne sposobnosti koje se, kako navodi američka vojska, koriste za ugrožavanje plovila koja prolaze kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za međunarodnu trgovinu. „U 15 časova po istočnoameričkom vremenu, snage američke Centralne komande započele su dodatni talas udara na Iran. Napadi su usmereni na iranske vojne
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