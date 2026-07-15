Pre 100 godina obešeno osam brusjana: Položeni venci povodom Dana stradanja rodoljuba u Prvom svetskom ratu (foto)

U kasarni "Car Lazar" u Kruševcu, polaganjem venaca, u utorak je obeležen Dan stradanja rodoljuba u Prvom svetskom ratu.

Na spomen ploču u krugu kasarne, venac je položila i delegacija grada: zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i zamenik predsednice Skupštine Siniša Maksimović. Tog 14. jula 1916. godine, u krugu kasarne "Car Lazar" obešeno je osam rodoljuba iz bruskog kraja, osuđenih presudom austrougarskog vojnog generalnog guvermana, zbog "zločina protiv državne sile, zavere i podsticanja naroda da ne predaje oružje". - Austrougari su pronašli arhivu Kralja Petra Prvog