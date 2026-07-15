Selektor Francuske bljuje vatru - za poraz od Španije kriv mu je arbitar: "Jedno pitanje postavljam, mada neću dati odgovor... Da li ovaj sudija...?!“

Potpunom dominacijom nad selekcijom Francuske i pobedom od 2:0, fudbalska reprezentacija Španije obezbedila je plasman u veliko finale Svetskog prvenstva.

Veliku priliku da se od nacionalnog tima oprosti u punom sjaju propustio je selektor "Trikolora" Didije Dešan. On je, pod naletom emocija nakon bolnog poraza, posegnuo za jedinim preostalim opravdanjem - kritikovanjem sudijskih odluka. Odmah nakon meča, vidno razočarani Dešan osvrnuo se na igru svog tima, ali i na suđenje Ivana Bartona iz Salvadora, koji je, uprkos njegovim optužbama, odradio sasvim korektan posao. "Velike ambicije smo imali, pa su zbog toga igrači