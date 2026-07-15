Selektor Španije samouveren: Najbolji smo tim na svetu

Kurir pre 3 sata
Selektor Španije samouveren: Najbolji smo tim na svetu
Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente je, nakon pobede nad selekcijom Francuske u polufinalu Svetskog prvenstva, svoju ekipu nazvao "najboljim timom na svetu" i dodao da njegovi igrači zaslužuju sve dobre stvari koje dobijaju. "Počeli smo pre skoro četiri godine sa određenom idejom, ostali smo joj dosledni i ona nas je dovela dovde. Danas smo se suočili sa jednom od najboljih reprezentacija na svetu, ali naspram sebe su imali najbolji tim na
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