Selektor Španije samouveren: Najbolji smo tim na svetu

Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente je, nakon pobede nad selekcijom Francuske u polufinalu Svetskog prvenstva, svoju ekipu nazvao "najboljim timom na svetu" i dodao da njegovi igrači zaslužuju sve dobre stvari koje dobijaju. "Počeli smo pre skoro četiri godine sa određenom idejom, ostali smo joj dosledni i ona nas je dovela dovde. Danas smo se suočili sa jednom od najboljih reprezentacija na svetu, ali naspram sebe su imali najbolji tim na