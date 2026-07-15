Za vikend u Zrenjaninu sankcionisana 652 prekršaja: Isključeno 29 pijanih vozača, jedan "naduvao" 2,5 promila, drugi odbio test na drogu...

Kurir pre 44 minuta
Za vikend u Zrenjaninu sankcionisana 652 prekršaja: Isključeno 29 pijanih vozača, jedan "naduvao" 2,5 promila, drugi odbio…

Kako je saopštila Policijska uprava u Zrenjaninu, proteklog vikenda, evidentirane su dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba lakše povređena.

Pripadnici Saobraćajne policije, u tom periodu, otkrili su i sankcionisali 652 prekršaja na području PU Zrenjanin, a iz saobraćaja je isključeno 29 vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola i jedan koji je odbio da se podvrgne testu na narkotike. Policija je na području Zrenjanina zadržala vozača (50) "mercedesa", koji je vozio sa 2,45 promila alkohola u organizmu, vozača (54) "fijata" sa 1,74 promila alkohola i vozača (44) "opela" sa 1,62 promila alkohola, kao
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Za vikend u Zrenjaninu sankcionisana 652 prekršaja: Isključeno 29 pijanih vozača, jedan "naduvao" 2,5 promila, drugi odbio…

Za vikend u Zrenjaninu sankcionisana 652 prekršaja: Isključeno 29 pijanih vozača, jedan "naduvao" 2,5 promila, drugi odbio test na drogu...

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