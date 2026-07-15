Arsenijevićev slučaj ukazuje na institucionalnu toleranciju politički motivisanog nasilja, kaže advokat
Mašina pre 8 sati | Mašina
Dva učesnika napada na predsednika Udruženja Krokodil, Vladimira Arsenijevića, priznala su izvršenje dela, ali protiv njih neće biti pokrenut krivični postupak. Arsenijevićev advokat kaže da to šalje zabrinjavajuću poruku javnosti i da država koja ne štiti slobodu mišljenja i fizički integritet svojih građana otvara prostor da nasilje postane prihvatljiv način obračuna sa neistomišljenicima.
Kao punomoćnik pisca Vladimira Arsenijevića, advokat Miloš R. Janković smatra svojom profesionalnom i moralnom obavezom da upozna javnost sa detaljima odluke javnog tužioca. Kako u svom saopštenju za javnost navodi, prema informacijama dobijenim od postupajućih policijskih službenika, identifikovana su dva učesnika fizičkog napada na Arsenijevića i priznali su izvršenje dela. Ipak, prema stavu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u