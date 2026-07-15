"Bolje im je da se ponašaju, ne volim da dajem rokove": Tramp gubi strpljenje sa Iranom, daje im poslednju šansu

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
"Bolje im je da se ponašaju, ne volim da dajem rokove": Tramp gubi strpljenje sa Iranom, daje im poslednju šansu

Američki predsednik Donald Tramp se obratio večeras na Samitu Odbrane i inovacija u Pensilvaniji u Sjedinjenim Američkim Državama kada je govorio o mnogim temama sa posebnim fokusom na rat sa Iranom na Bliskom istoku.

Sjedinjene Države su večeras pokrenule novi talas raketnih napada, četvrtu noć zaredom, a on je izjavio da je režimu u Teheranu bolje da se "ponaša" jer on ne voli da postavlja rokove, prenosi " Gardijan". "Ne volim da dajem rokove, ali oni to već znaju. Znaju već sve, celu priču i bolje im je da se ponašaju", započeo je Tramp. Potom je govorio o mogućem sporazumu sa Iranom. Tvrdi da oni žele dogovor, ali i da Sjedinjene Države imaju rezervno rešenje ako režim u
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