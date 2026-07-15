Dubai nastavlja da pravi drim-tim: Mislili su da će u Partizan, on izabrao Ćavija Paskvala

Mondo pre 6 sati  |  Tijana Jevtić
Dubai nastavlja da pravi drim-tim: Mislili su da će u Partizan, on izabrao Ćavija Paskvala

Monako je ostao bez još jednog igrača, a Dubai je doveo novo veliko pojačanje.

Džeron Blosomgejm (32) rešio je da se preseli na Bliski istok, gde je potpisao ugovor do 2028. godine, pa će narednih sezona igrati i u ABA ligi. Dubai je nastavio da "otima" igrače evropskim klubovima i remeti, kakav-takav, odnos snaga u Evroligi. Blosomgejm je u dresu Monaka odigrao 160 utakmica i prosečno beležio 7,4 poena i 3,8 skokova. Njegovo ime se ranije dovodilo u vezu i sa Partizanom, ali kako stvari stoje, evropski klubovi jednostavno ne mogu da pariraju
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