Posle 14 godina je kraj? Sve je spremno da Zidan napokon preuzme Francusku

Reprezentacija Francuske poražena je u polufinalu Mundijala.

I možda izgubljen meč na Svetskom prvenstvu ne bi predstavljao debakl, da "trikolori" nisu potpuno nadigrani. Zbog toga se spominje novo ime u nacionalnom timu, pa bi Didije Dešan (57) uskoro mogao da zameni Zinedin Zidan (54). Posle dugih 14 godina možda je vreme za kraj, za promenu? Iskusni Francuz beležio je uspone i padove, ali posle lošeg meča u polufinalu Svetskog prvenstva izgleda da je vreme za rastanak. Na usnama navijača Francuske, ma koliko sentimentalan