Putin pojačao napade na Odesu: Nova serija udara na lučki grad, poginule tri osobe

Mondo pre 52 minuta  |  Mila Matović
Putin pojačao napade na Odesu: Nova serija udara na lučki grad, poginule tri osobe

Tri osobe su poginule u napadu na ukrajinski lučki grad Odesu u sredu, potvrdio je lokalni zvaničnik.

Rusija je poslednjih dana intenzivirala napade na ukrajinske crnomorske luke, koje su ključne za spoljnu trgovinu zemlje, piše Rojters. Načelnik gradske vojne uprave, Serhij Lisak, objavio je na Telegramu da su još tri osobe hospitalizovane. Prema njegovim rečima, u napadu su oštećene i stambene zgrade, ali nije izneo više detalja. Rusija je poslednjih dana pojačala napade na ukrajinske dubokomorske luke u širem području Odese, koje su od ključnog značaja za
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