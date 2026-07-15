Arsenijevićev advokat: Dvojica (iz grupe) napadača priznala izvršenje dela, ali neće biti pokrenut krivični postupak

N1 Info pre 27 minuta  |  N1 Beograd
Arsenijevićev advokat: Dvojica (iz grupe) napadača priznala izvršenje dela, ali neće biti pokrenut krivični postupak
Dva učesnika fizičkog napada na pisca Vladimira Arsenijevića identifikovana su i priznala su izvršenje dela, ali prema stavu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, u ovom događaju nema elemenata krivičnog dela, te neće biti pokrenut krivični postupak, naveo je u saopštenju advokat Miloš Janković. "Prema informacijama koje su mi saopštene, policija će podneti prekršajne prijave zbog prekršaja iz stava 1 člana 9 Zakona o javnom redu i
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