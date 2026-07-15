Od danas cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju veća za oko 10 odsto

N1 Info pre 10 minuta  |  FoNet
Od danas cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju veća za oko 10 odsto

Cene voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju od danas su više za oko 10 odsto, saopštio je "Srbijavoz", navodeći da će povećanje omogućiti unapređenje kvaliteta usluga i nastavak investicija u železnički prevoz, prenosi novosadski portal 021.

Kako je navedeno, dodatni prihodi biće usmereni na modernizaciju prodajne mreže, nabavku novih vozova, izgradnju tehničko-putničkih stanica i druge investicije, uz ocenu da železnički prevoz i posle poskupljenja ostaje znatno jeftiniji od većine drumskih prevoznika. Povećanje cena odnosi se na pojedinačne, sedmodnevne, polumesečne i mesečne pretplatne karte, dok cene godišnjih karata, rezervacije mesta, kao i prevoza prtljaga i bicikala ostaju nepromenjene.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Poskupele karte za voz: „Srbijavoz“ objavio za koje cene ostaju iste

Poskupele karte za voz: „Srbijavoz“ objavio za koje cene ostaju iste

Danas pre 10 minuta
Vozne karte od danas skuplje za oko 10 odsto, "Srbijavoz" kaže - za bolje korisničko iskustvo

Vozne karte od danas skuplje za oko 10 odsto, "Srbijavoz" kaže - za bolje korisničko iskustvo

Radio 021 pre 1 sat
Od danas skuplje vozne karte: Evo koliko će putnici iz Sremske Mitrovice plaćati put do Beograda i Petrovaradina

Od danas skuplje vozne karte: Evo koliko će putnici iz Sremske Mitrovice plaćati put do Beograda i Petrovaradina

Ozon pre 35 minuta
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Od danas cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju veća za oko 10 odsto

Od danas cena voznih karata u unutrašnjem železničkom saobraćaju veća za oko 10 odsto

N1 Info pre 10 minuta
Radovi menjaju režim saobračaja u više ulica u Sremskoj Kamenici

Radovi menjaju režim saobračaja u više ulica u Sremskoj Kamenici

NoviSad.com pre 20 minuta
„Banatska bajka“ nastavlja da oduševljava Zrenjanince: Bogat program za sve generacije i narednih dana "Banatska bajka"

„Banatska bajka“ nastavlja da oduševljava Zrenjanince: Bogat program za sve generacije i narednih dana "Banatska bajka"

Volim Zrenjanin pre 30 minuta
Dnevni horoskop za sredu, 15. jul 2026.

Dnevni horoskop za sredu, 15. jul 2026.

Moj Novi Sad pre 10 minuta
Poskupele karte za voz: „Srbijavoz“ objavio za koje cene ostaju iste

Poskupele karte za voz: „Srbijavoz“ objavio za koje cene ostaju iste

Danas pre 10 minuta