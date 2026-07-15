Poslovi infostud: Tržište rada u Srbiji pokazuje znake oporavka, broj oglasa u blagom porastu

Portal Poslovi infostud objavio je da je tržište rada u Srbiji, u prvoj polovini ove godine, pokazalo znake oporavka, nakon pada tokom 2025. pa je tako na tom portalu od januara do kraja juna objavljeno 32.713 oglasa za posao, što je oko tri odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Istraknuto je da posebno ohrabruje podatak da je broj oglasa namenjenih mladima porastao za 24 odsto, dok su najveći rast potražnje za radnicima zabeležili građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo. Iako rast tržišta rada, a prema broju oglasa za posao, nije izrazit, predstavlja pozitivan signal da kompanije ponovo intenzivnije zapošljavaju, ocenili su iz Infostuda. Najveći broj oglasa i dalje dolazi iz sektora trgovine, u kome je tokom prvih šest meseci objavljeno