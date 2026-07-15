Pre podne smena sunca i oblaka, posle podne mogući pljuskovi i grmljavina, temperatura do 34 stepena

Prvi deo dana smena sunca i oblaka, a posle podne mogući pljuskovi i grmljavina.

Do kraja nedelje zadržaće se pravo letnje vreme, uz dosta sunca i visoke temperature, ali nas za vikend očekuje osveženje i promena vremena. I dalje smo pod uticajem toplog vazduha sa juga, dok će tokom dana lokalni razvoj oblačnosti ponegde usloviti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Krajem sedmice sa severozapada stiže hladniji vazduh, koji će doneti izraženiju promenu vremena. Veći deo dana biće pretežno sunčan i topao. Ipak, pre podne na severu, zapadu i