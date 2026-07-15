Rajić: Namera vlasti da Vesić u slučaju "nadstrešnica" bude oslobođen po svaku cenu

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Rajić: Namera vlasti da Vesić u slučaju "nadstrešnica" bude oslobođen po svaku cenu
Advokat Jovan Rajić ocenio je da je namera vlasti, nakon što je Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu za pad nadstrešnice Železničke stanice u tom gradu, da bivši ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić bude "oslobođen po svaku cenu". "Oni će probati i u pisarnici, i u sudnici, kod veštaka, angažovaće i siledžije i sve je to deo te strukture i svi su upregnuti da guraju u jednom pravcu, a sve dolazi sa Andrićevog venca", naveo je
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