Reakcije Srba sa Kosova na izjavu ministarke Paunović: So na ranu preostaloj srpskoj zajednici

Predstavnici Srba sa Kosova osudili su izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežane Paunović da bi, da je bila na mestu Slobodana Miloševića, "etnički očistila Kosovo 1998. godine", ocenjujući da posledice takvih poruka ne snose političari u Beogradu, već Srbi koji žive na Kosovu, prenosi danas KoSSev. „Posledice ovakvih izjava neće snositi političari u Beogradu, već Srbi koji žive na Kosovu“, poručuje bivši lider Srpske demokratije