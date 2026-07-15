Reakcije Srba sa Kosova na izjavu ministarke Paunović: So na ranu preostaloj srpskoj zajednici

N1 Info pre 7 minuta  |  KoSSev
Reakcije Srba sa Kosova na izjavu ministarke Paunović: So na ranu preostaloj srpskoj zajednici
Predstavnici Srba sa Kosova osudili su izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežane Paunović da bi, da je bila na mestu Slobodana Miloševića, "etnički očistila Kosovo 1998. godine", ocenjujući da posledice takvih poruka ne snose političari u Beogradu, već Srbi koji žive na Kosovu, prenosi danas KoSSev. „Posledice ovakvih izjava neće snositi političari u Beogradu, već Srbi koji žive na Kosovu“, poručuje bivši lider Srpske demokratije
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