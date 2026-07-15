Tužilaštvo: Napad na Arsenijevića je prekršaj, ne i krivično delo

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da u slučaju napada na književnika Vladimira Arsenijevića nije utvrdilo elemente krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, pa su policijski službenici dežurnom sudiji Prekršajnog suda u Beogradu podneli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. "Nakon što je utvrđen identitet dva lica koja su se odvojila od grupe lica koja su bila prisutna, i koja su ušla u sukob, Tužilaštvu su predočeni prikupljeni