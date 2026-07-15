Tužilaštvo: Napad na Arsenijevića je prekršaj, ne i krivično delo

N1 Info pre 9 sati  |  FoNet
Tužilaštvo: Napad na Arsenijevića je prekršaj, ne i krivično delo
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da u slučaju napada na književnika Vladimira Arsenijevića nije utvrdilo elemente krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, pa su policijski službenici dežurnom sudiji Prekršajnog suda u Beogradu podneli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. "Nakon što je utvrđen identitet dva lica koja su se odvojila od grupe lica koja su bila prisutna, i koja su ušla u sukob, Tužilaštvu su predočeni prikupljeni
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva muškarca priznala napad na pisca, ali je tužilac procenio da nema krivičnog dela

Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva muškarca priznala napad na pisca, ali je tužilac procenio da nema krivičnog dela

Newsmax Balkans pre 6 sati
Prekršajne prijave za dve osobe koje su bile u grupi koja je napala Arsenijevića

Prekršajne prijave za dve osobe koje su bile u grupi koja je napala Arsenijevića

Slobodna Evropa pre 6 sati
Saopštenje za javnost advokata Miloša Jankovića o napadu na Vladimira Arsenijevića

Saopštenje za javnost advokata Miloša Jankovića o napadu na Vladimira Arsenijevića

Ozon press pre 7 sati
Tužilaštvo za Insajder o slučaju napada na Arsenijevića: Podnet zahtev za prekršajni postupak

Tužilaštvo za Insajder o slučaju napada na Arsenijevića: Podnet zahtev za prekršajni postupak

Insajder pre 9 sati
Napad na Vladimira Arsenijevića: Dvojica priznala delo, krivični postupak neće biti pokrenut

Napad na Vladimira Arsenijevića: Dvojica priznala delo, krivični postupak neće biti pokrenut

In medija pre 10 sati
Arsenijevićev slučaj ukazuje na institucionalnu toleranciju politički motivisanog nasilja, kaže advokat

Arsenijevićev slučaj ukazuje na institucionalnu toleranciju politički motivisanog nasilja, kaže advokat

Mašina pre 11 sati
Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva napadača identifikovana, zabrinjavajuće ako se odustane od krivičnog postupka

Advokat Vladimira Arsenijevića: Dva napadača identifikovana, zabrinjavajuće ako se odustane od krivičnog postupka

Insajder pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Dve limene kante Milutin i Dragutin

Dve limene kante Milutin i Dragutin

Danas pre 2 sata
MUP tvrdi da test integriteta nije bilo moguće sprovesti nad Milićem jer je načelnik, stručnjaci kažu – besmislica

MUP tvrdi da test integriteta nije bilo moguće sprovesti nad Milićem jer je načelnik, stručnjaci kažu – besmislica

Danas pre 2 sata
Zašto nije tačna tvrdnja Vladimira Đukanovića da Skaj prepiske ne mogu biti dokaz na sudu?

Zašto nije tačna tvrdnja Vladimira Đukanovića da Skaj prepiske ne mogu biti dokaz na sudu?

Danas pre 3 sata
Šećer iz malina pronađen u svemiru: Neočekivano otkriće moglo bi da promeni razumevanje nastanka života

Šećer iz malina pronađen u svemiru: Neočekivano otkriće moglo bi da promeni razumevanje nastanka života

Danas pre 3 sata
Ko smo, bre, mi

Ko smo, bre, mi

Danas pre 4 sati