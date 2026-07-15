Ukrajinski zvaničnici: Troje poginulih u ruskom napadu na Odesu

U ruskom napadu na ukrajinski lučki grad Odesu poginule su tri osobe, saopštio je danas lokalni zvaničnik.

Načelnik gradske vojne uprave Sergij Lisak objavio je na Telegramu da su još tri osobe hospitalizovane nakon napada, prenosi agencija Rojters (Reuters). Lisak je rekao da su u napadu oštećeni stambeni objekti, ne iznoseći dodatne detalje. Rusija je u poslednjih nekoliko dana pojačala napade na ukrajinske luke na Crnom moru, u okviru kompleksa "Velika Odesa", koje su od vitalnog značaja za spoljnu trgovinu i ratnu ekonomiju zemlje. Regionalni guverner Oleg Kiper