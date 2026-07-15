Vučić došao u Kijev, ali ne i na ceremoniju odavanja pošte poginulim ukrajinskim vojnicima

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predstavnici zemalja Jugositočne Evrope odali su počast polaganjem cveća u Kijevu stradalim vojnicima, povodom Dana državnosti Ukrajine.

Među liderima iz Jugoistočne Evrope nije bilo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, iako i on boravi u Kijevu. "Zahvaljujemo svima što su svoju posetu započeli na Dan državnosti Ukrajine i Dan krštenja Kijevske Rusije - Ukrajine, iskazujući poštovanje prema ukrajinskim herojima. Večna čast Ukrajincima i Ukrajinkama koji su dali živote za nezavisnost Ukrajine i bezbednost cele Evrope", napisao je Zelenski na Telegramu. Ceremoniji su prisustvovali između ostalih