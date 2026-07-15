Blagi oporavak tržišta rada u Srbiji u prvoj polovini 2026. godine

Naslovi.ai pre 16 minuta
Blagi oporavak tržišta rada u Srbiji u prvoj polovini 2026. godine

Broj oglasa za posao porastao za tri odsto, uz značajan skok potražnje za mladim kadrovima, dok IT sektor beleži pad.

Tržište rada u Srbiji pokazuje prve znake oporavka nakon pada u 2025. godini. Prema podacima portala Poslovi Infostud, u prvoj polovini 2026. objavljeno je 32.713 oglasa, što je rast od tri odsto u odnosu na isti period lane. Posebno ohrabruje podatak o povećanju broja oglasa namenjenih mladima za 24 odsto, dok su najtraženiji radnici u građevinarstvu, turizmu i ugostiteljstvu. Insajder N1 Info Danas

Iako opšti trend raste, IT sektor je izuzetak sa padom broja oglasa od 32 odsto, što se dovodi u vezu sa uticajem veštačke inteligencije. Istovremeno, deficit zanatlija ostaje izazov, uz visoku potražnju za komercijalistima i vozačima. StartIt Nova ekonomija Vreme

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