Eskalacija sukoba SAD i Irana: Napadi na infrastrukturu i žrtve

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Američka vojska intenzivirala napade na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran uzvraća udarima na američke baze u regionu.

Sjedinjene Američke Države intenzivirale su vojne akcije pokretanjem dnevnih i noćnih vazdušnih udara na Iran, gađajući vojne kapacitete i civilnu infrastrukturu, uključujući objekte u Ahvazu, Mahšaru i Abadanu. U ovim napadima zabeležene su nove žrtve i povređeni, dok se ukupan broj ranjenih od početka eskalacije meri stotinama. Beta N1 Info N1 Info Radio sto plus Blic Telegraf Blic Nedeljnik RTV Insajder Beta Insajder Politika Večernje novosti

Predsednik Donald Tramp zapretio je uništenjem iranske energetske mreže i mostova ukoliko Teheran ne pristane na pregovore, dok Iran uzvraća raketnim udarima na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Uprkos ranijim sporazumima, tenzije oko Ormuskog moreuza ostaju visoke uz ponovnu pomorsku blokadu. Politika Vreme Bloomberg Adria RTV N1 Info Danas Euronews Politika B92 Večernje novosti NIN SEEbiz