Eskalacija sukoba SAD i Irana: Tramp najavljuje intenziviranje udara

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Američki predsednik Donald Tramp najavio nastavak i pojačavanje vazdušnih napada na Iran, dok Teheran pokušava da održi diplomatske kanale.

Sjedinjene Američke Države intenzivirale su vojne akcije pokretanjem dnevnih i noćnih vazdušnih udara na Iran, gađajući vojne kapacitete i civilnu infrastrukturu, uključujući objekte u Ahvazu, Mahšaru i Abadanu, dok SAD demantuju navode o napadima na civilne ciljeve. U ovim napadima zabeležene su nove žrtve i povređeni, dok se ukupan broj ranjenih od početka eskalacije meri stotinama. Beta N1 Info N1 Info Radio sto plus Blic Telegraf Blic Nedeljnik RTV Insajder Beta Insajder Politika Večernje novosti

Donald Tramp je najavio nastavak i intenziviranje napada na Iran, ističući da trenutno ne želi pregovore, dok iranski zvaničnici, poput Mohameda Bager Kalibafa, poručuju da Iran nema razloga da se pridržava memoranduma o razumevanju. Tenzije su dovele do rasta cena nafte usled straha za globalno snabdevanje kroz Ormuski moreuz. Politika Vreme Bloomberg Adria RTV N1 Info Danas Euronews Politika B92 Večernje novosti NIN SEEbiz NIN Večernje novosti RTV Večernje novosti Politika