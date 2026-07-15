Eskalacija sukoba SAD i Irana: Vazdušni udari i blokada Ormuskog moreuza

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Američka vojska intenzivirala napade na iranske ciljeve, dok Donald Tramp preti uništenjem ključne infrastrukture ukoliko Teheran ne pristane na pregovore.

Sjedinjene Američke Države ponovo su uvele pomorsku blokadu iranskih luka nakon napada na komercijalne brodove, dok američke snage nastavljaju sa serijom vazdušnih udara na iranske vojne kapacitete. U poslednjim napadima ranjeno je preko 260 osoba, od kojih je većina otpuštena nakon pomoći, dok iranski zvaničnici potvrđuju najmanje dve žrtve. Beta N1 Info N1 Info Radio sto plus Blic

Predsednik Donald Tramp zapretio je napadima na iranske elektrane i mostove ukoliko se Teheran ne vrati pregovorima, istovremeno odustajući od plana naplate plovidbe kroz Ormuski moreuz nakon konsultacija sa saveznicima iz Persijskog zaliva. Iran je uzvratio napadima na američke objekte u regionu. Politika Vreme Bloomberg Adria RTV N1 Info Danas