Istraživanje CRTA o rejtingu stranaka i poverenju u demokratiju

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Studentska lista ispred SNS u novom istraživanju, predsednik Vučić odbacuje nalaze kao propagandu

Novo istraživanje organizacije CRTA i Univerziteta Stenford pokazuje da 60 odsto građana veruje u demokratiju, ali smatra da ona u Srbiji ne funkcioniše. Među opredeljenim biračima, Studentska lista uživa podršku 44,9 odsto, dok SNS ima 35,7 odsto podrške. Nova N1 Info Beta Danas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osporio je ove rezultate, ocenivši istraživanje kao propagandu. Nedeljnik N1 Info Nova Radio 021