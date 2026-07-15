Istraživanje CRTA o rejtingu stranaka i reakcije na političku situaciju

Naslovi.ai pre 1 sat
Istraživanje CRTA o rejtingu stranaka i reakcije na političku situaciju

Studentska lista ispred SNS, Vučić osporava rezultate, dok se u javnosti spekuliše o mogućim predsedničkim kandidatima vlasti

Novo istraživanje CRTA i Univerziteta Stenford pokazuje da 60 odsto građana veruje u demokratiju, ali smatra da ona ne funkcioniše. Među opredeljenima, Studentska lista ima 44,9 odsto, a SNS 35,7 odsto podrške. Istraživanje ukazuje i na zabrinutost građana zbog policijske sile prema učesnicima protesta. Nova N1 Info Beta Danas

Predsednik Vučić osporio je nalaze, nazivajući ih propagandom i pokušajem uticaja na birače. Istovremeno, u javnosti se spekuliše o mogućim predsedničkim kandidatima vlasti, uključujući visoke funkcionere. Jugmedia RTV Radio 021 Nedeljnik Nova

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