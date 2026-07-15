Potvrđena optužnica za pad nadstrešnice u Novom Sadu

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Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu protiv Gorana Vesića i drugih okrivljenih, uz produženje mere kućnog pritvora.

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića povodom tragedije na železničkoj stanici u kojoj je stradalo 16 osoba. Sud je preinačio prethodnu odluku o obustavi postupka i okrivljenima produžio meru kućnog pritvora uz elektronski nadzor. N1 Info Radio 021 Nova Danas Insajder NIN Euronews Blic Politika Dnevnik