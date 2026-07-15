Treće ukidanje optužnice za tragediju u Novom Sadu

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Apelacioni sud u Beogradu ponovo vratio optužnicu na odlučivanje, dok je novosadski sud potvrdio optužnicu protiv bivšeg ministra Gorana Vesića.

Apelacioni sud u Beogradu treći put je ukinuo potvrdu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Razlog za ovakvu odluku, donetu nakon žalbi odbrane, jeste nejasnoća oko nadležnosti tužilaštva za postupanje u ovom predmetu. N1 Info Beta Insajder Vreme

Istovremeno, Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg ministra Gorana Vesića i drugih osumnjičenih, čime su se stekli uslovi za početak tog sudskog procesa. BBC News NoviSad.com Danas