Treće ukidanje optužnice za tragediju u Novom Sadu

Naslovi.ai pre 21 minuta
Treće ukidanje optužnice za tragediju u Novom Sadu

Apelacioni sud u Beogradu ponovo vratio optužnicu na odlučivanje, dok je novosadski sud potvrdio optužnicu protiv bivšeg ministra Gorana Vesića.

Apelacioni sud u Beogradu treći put je ukinuo potvrdu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Razlog za ovakvu odluku, donetu nakon žalbi odbrane, jeste nejasnoća oko nadležnosti tužilaštva za postupanje u ovom predmetu. N1 Info Beta Insajder Vreme

Istovremeno, Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg ministra Gorana Vesića i drugih osumnjičenih, čime su se stekli uslovi za početak tog sudskog procesa. BBC News NoviSad.com Danas

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