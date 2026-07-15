Tropske vrućine do subote, od nedelje osetno svežije

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Temperature do 37 stepeni, uz meteoalarm zbog grmljavine i visokih temperatura

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz temperature koje dostižu 35 stepeni. Tokom dana zabeležen je jači razvoj oblačnosti na jugu, jugozapadu i zapadu zemlje, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima. Beta RTS Newsmax Balkans Insajder RTV Novi Pazar Telegraf

Narednih dana biće tropski toplo sa temperaturama do 36, a lokalno i 37 stepeni. Najtopliji dan biće petak, dok se na jugu i jugoistoku visoke temperature zadržavaju do subote. Od nedelje se očekuje razvedravanje i osetno prijatnije vreme sa temperaturama između 24 i 31 stepen, uz aktivne meteoalarme zbog vrućina i grmljavine. N1 Info Mondo NIN Blic Mondo Južne vesti Telegraf Blic