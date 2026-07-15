Tropske vrućine do subote, osveženje stiže od nedelje

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Temperature do 37 stepeni, a nakon vikenda očekuje se osetan pad temperature širom Srbije

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz temperature koje dostižu 35 stepeni. Tokom dana zabeležen je jači razvoj oblačnosti na jugu, jugozapadu i zapadu zemlje, uz pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom, naročito u brdsko-planinskim predelima. Beta RTS Newsmax Balkans Insajder RTV Novi Pazar Telegraf

Narednih dana biće tropski toplo sa temperaturama do 36, a lokalno i 37 stepeni. Najtopliji dan biće petak, dok se na jugu i jugoistoku visoke temperature zadržavaju do subote. Osetnije osveženje sa padom temperature očekuje se od nedelje. N1 Info Mondo NIN Blic Mondo Južne vesti Telegraf